Елене Яковлевой запретили посещать Украину
Российской актрисе Елене Яковлевой запретили въезд на территорию Украины в течение трех лет.
По словам помощника главы украинской Госпогранслужбы Олега Слободяна, актрису сегодня не пустили в страну. Причиной тому послужило посещение ею Крыма без ведома Киева и вопреки украинскому законодательству, сообщает УНИАН.
Ранее въезд на территорию страны был закрыт Юрию Куклачеву, Валерию Леонтьеву, Сергею Шнурову, путешественнику Федору Конюхову и другим российским знаменитостям.
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