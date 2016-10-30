Елена Веснина и Екатерина Макарова стали победительницами Итогового турнира WTA

Олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли в финале Итогового турнира WTA в Сингапуре американку Бетани Маттек-Сэндс и чешку Люси Шафаржову (7:6, 6:3).

Лишь в первом сете россиянки испытали проблемы, но все же вырвали победу на тай-брейке со счетом 7:5. Таким образом Веснина и Макарова первенствовали в парном разряде на неофициальном чемпионате мира, - сообщает «Интерфакс».

Общий призовой фонд турнира составляет 7 миллионов долларов.

Накануне россиянка Светлана Кузнецова не сумела преодолеть полуфинальную стадию турнира, уступив Доминике Цибулковой из Словакии (6:1, 6:7, 4:6).