Елена Веснина и Екатерина Макарова стали победительницами Итогового турнира WTA
Олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли в финале Итогового турнира WTA в Сингапуре американку Бетани Маттек-Сэндс и чешку Люси Шафаржову (7:6, 6:3).
Лишь в первом сете россиянки испытали проблемы, но все же вырвали победу на тай-брейке со счетом 7:5. Таким образом Веснина и Макарова первенствовали в парном разряде на неофициальном чемпионате мира, - сообщает «Интерфакс».
Общий призовой фонд турнира составляет 7 миллионов долларов.
Накануне россиянка Светлана Кузнецова не сумела преодолеть полуфинальную стадию турнира, уступив Доминике Цибулковой из Словакии (6:1, 6:7, 4:6).
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