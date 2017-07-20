Елена Мизулина продолжает бороться за запрет бэби-боксов

Сенатор Елена Мизулина повторно внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, запрещающий бэби-боксы на территории России.

Ранее Госдума отклонила инициативу Мизулиной без обсуждения и без приглашения автора, что «является грубейшим нарушением регламента и ее конституционных прав как парламентария», сообщили в пресс-службе сенатора.

По мнению Елены Мизулиной, существование бэби-боксов дает право безнаказанно оставить новорожденного ребенка, что стимулирует рост отказов от детей.

«Поскольку ранее внесенный мной законопроект был отклонен депутатами с нарушением регламента, я приняла решение внести его повторно и на этот раз рассчитываю на открытое его обсуждение», - цитирует пресс-служба слова Мизулиной.

Согласно законопроекту, за создание бэби-боксов будет налагаться штраф в размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей. В случае одобрения закон вступит в силу 1 января 2018 года, сообщает «Интерфакс».