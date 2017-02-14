Елена Мизулина привлечет Генпрокуратуру для проверки соцсетей на наличие «групп смерти»

В самых популярных в России социальных сетях вновь распространяются хештеги, имеющие непосредственное отношение к экстремальным играм, представляющим смертельную опасность для детей. Эти сообщества требуют прокурорской проверки, заявила сенатор на своем официальном сайте.

Замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству также сообщила, что готовит официальный запрос на имя генпрокурора Юрия Чайки с просьбой провести в соцсетях прокурорскую проверку групп и аккаунтов, подталкивающих детей к смертельно опасным «играм».

Как передает ТАСС со ссылкой на сайт Мизулиной, сенатор отмечает, что «в смертельные игры оказались втянуты подростки России, Казахстана, Киргизии, Украины».