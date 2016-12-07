Елена Исинбаева избрана главой наблюдательного совета РУСАДА

На состоявшемся 7 декабря первом собрании наблюдательного совета Российского антидопингового агентства двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева избрана главой органа РУСАДА.

- Я благодарю коллег за оказанное доверие. Мы все понимаем, что борьба с допингом сегодня является одним из важнейших вопросов в повестке дня мирового спорта. А насколько эффективно будет вестись эта борьба в России, зависит от того, когда РУСАДА вернет свое соответствие. Именно в этом мы видим свою основную задачу и приложим для этого максимум усилий, - цитирует Исинбаеву ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

На собрании обсуждались также первоочередные шаги, которые необходимо сделать обновленной организации для восстановления своего реноме.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: допинг
Следующая новость Киев согласился на обмен пленными по формуле «228 на 42» до конца 2016 года

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО