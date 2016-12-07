Елена Исинбаева избрана главой наблюдательного совета РУСАДА

На состоявшемся 7 декабря первом собрании наблюдательного совета Российского антидопингового агентства двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева избрана главой органа РУСАДА.

- Я благодарю коллег за оказанное доверие. Мы все понимаем, что борьба с допингом сегодня является одним из важнейших вопросов в повестке дня мирового спорта. А насколько эффективно будет вестись эта борьба в России, зависит от того, когда РУСАДА вернет свое соответствие. Именно в этом мы видим свою основную задачу и приложим для этого максимум усилий, - цитирует Исинбаеву ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

На собрании обсуждались также первоочередные шаги, которые необходимо сделать обновленной организации для восстановления своего реноме.