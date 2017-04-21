Елена Батурина осталась самой богатой женщиной России

Жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина возглавляет рейтинг журнала «Forbes» в категории «200 богатейших бизнесменов России 2017».

При том, что за год состояние Батуриной сократилось на сто миллионов долларов — до миллиарда, и в общем рейтинге она потеряла сразу 25 позиций, Батурина по-прежнему остается самой богатой женщиной России, отмечает РИА Новости.

Вторую строчку сохранила Елена Рыболовлева, получившая свое состояние (600 миллионов долларов) после развода с бывшим владельцем «Уралкалия» и председателем футбольного клуба «Монако» Дмитрием Рыболовлевым.

На третьем месте - владелица группы «S7» Наталия Филева, которая впервые вошла в список «Forbes».

Самым богатым мужчиной России продолжает оставаться совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон - в ежегодный рейтинге журнала «Forbes» его состояние оценивается в 18,4 миллиарда долларов. В глобальном рейтинге Михельсон занимает 46 место.