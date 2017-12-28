Электронные трудовые книжки россияне принимают со скрипом
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) приводит статистику мнения россиян о введении электронных трудовых книжек.
Полный переход с бумажных на электронные трудовые книжки поддерживает лишь каждый пятый (18%) россиянин, большинство же (53%) выступает за сохранение обоих форматов.
При этом владеет информацией о переходе в электронный формат лишь 52% россиян.
Сторонники перехода на электронные книжки считают, что это увеличит доступность информации и упростит процесс ее восстановления при утере бумажного носителя.
Противники же опасаются кражи или утери электронных данных, сообщает ТАСС.
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