Электронные трудовые книжки россияне принимают со скрипом

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) приводит статистику мнения россиян о введении электронных трудовых книжек.

Полный переход с бумажных на электронные трудовые книжки поддерживает лишь каждый пятый (18%) россиянин, большинство же (53%) выступает за сохранение обоих форматов.

При этом владеет информацией о переходе в электронный формат лишь 52% россиян.

Сторонники перехода на электронные книжки считают, что это увеличит доступность информации и упростит процесс ее восстановления при утере бумажного носителя.

Противники же опасаются кражи или утери электронных данных, сообщает ТАСС.