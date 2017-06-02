Электронные трудовые книжки введут с 2018 года
Электронные трудовые книжки начнут действовать в России с 1 января 2018 года, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
По ее словам, электронные трудовые книжки - очень востребованная на сегодняшний день услуга.
Вице-премьер пояснила, что сведения о трудовой деятельности, в том числе для иностранного паспорта, можно будет получить в электронном виде с помощью защищенной электронной подписи.
Идею перехода на электронный документооборот поддерживает Министерство связи и массовых коммуникаций. Министерство труда и социальной защиты совместно со Сбербанком планирует запустить пилотный проект по введению электронных трудовых книжек, сообщает ТАСС.
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