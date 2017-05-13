Электронные системы РЖД подверглись хакерским атакам

Компьютерная система РЖД подверглась атакам хакеров наряду с другими госучреждениями страны.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя компании, вирус был вовремя локализован, а антивирусная система защиты компании обновлена. Отмечается, что кибератака не оказала влияния на режим работы поездов.

В компании сообщили: «Благодаря оперативным административно-управленческим решениям сбоев в технологическом процессе не было. Перевозки пассажиров и грузов осуществляются в рабочем режиме».

Кибератакам подверглись серверы Минздрава, МВД и Сбербанка, а также телекоммуникационных компаний «МегаФон» и «ВымпелКом». В «Лаборатории Касперского» рассказали, что хакеры действовали с помощью программы WannaCry и воспользовались уязвимостью в системе Windows.