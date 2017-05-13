Электронные системы РЖД подверглись хакерским атакам

Компьютерная система РЖД подверглась атакам хакеров наряду с другими госучреждениями страны.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя компании, вирус был вовремя локализован, а антивирусная система защиты компании обновлена. Отмечается, что кибератака не оказала влияния на режим работы поездов.

В компании сообщили: «Благодаря оперативным административно-управленческим решениям сбоев в технологическом процессе не было. Перевозки пассажиров и грузов осуществляются в рабочем режиме».

Кибератакам подверглись серверы Минздрава, МВД и Сбербанка, а также телекоммуникационных компаний «МегаФон» и «ВымпелКом». В «Лаборатории Касперского» рассказали, что хакеры действовали с помощью программы WannaCry и воспользовались уязвимостью в системе Windows.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: РЖД
Следующая новость Сотрудник полиции сбил двоих детей на пешеходном переходе в Челябинске

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО