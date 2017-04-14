Электронные больничные начнут выдавать в России

Госдума приняла закон об использовании больничного листа в форме электронного документа.

Согласно законопроекту, больничный можно предъявить работодателю как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе.

Уточняется, что электронный документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц.

Электронный формат больничного листа позволит организациям значительно снизить трудоемкость обработки документов, а гражданам позволит получать информацию о выплатах на сайте Госуслуг.

На данный момент выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам оформляются только при предъявлении листа нетрудоспособности, оформленного медицинской организацией на бумажном бланке, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Дума, Минздрав
Следующая новость США выставляют миллиардный счет Саудитам за теракт 11 сентября

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО