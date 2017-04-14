Электронные больничные начнут выдавать в России

Госдума приняла закон об использовании больничного листа в форме электронного документа.

Согласно законопроекту, больничный можно предъявить работодателю как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе.

Уточняется, что электронный документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц.

Электронный формат больничного листа позволит организациям значительно снизить трудоемкость обработки документов, а гражданам позволит получать информацию о выплатах на сайте Госуслуг.

На данный момент выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам оформляются только при предъявлении листа нетрудоспособности, оформленного медицинской организацией на бумажном бланке, сообщает «РИА Новости».