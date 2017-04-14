Электронные больничные начнут выдавать в России
Госдума приняла закон об использовании больничного листа в форме электронного документа.
Согласно законопроекту, больничный можно предъявить работодателю как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе.
Уточняется, что электронный документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц.
Электронный формат больничного листа позволит организациям значительно снизить трудоемкость обработки документов, а гражданам позволит получать информацию о выплатах на сайте Госуслуг.
На данный момент выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам оформляются только при предъявлении листа нетрудоспособности, оформленного медицинской организацией на бумажном бланке, сообщает «РИА Новости».
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