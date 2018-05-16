«Электронная путевка» может стать обязательной для турфирм
В Ростуризме предлагают обязать на законодательном уровне участников рынка пользоваться системой «Электронная путевка».
По словам главы ведомства Олега Сафонова, это сделает боле безопасным отдых россиян за пределами страны. Точные сведения о количестве находящихся за рубежом туристов, гостиницах, где они проживают, датах вылетов и тому подобное будут очень кстати в случае нештатных ситуаций.
Кроме того, данная система сделает турбизнес более прозрачным, пресечет незаконные финансовые операции турфирм. При этом всегда будет доступна информация о количестве и стоимости реализованных участниками рынка туров, передает РИА «Новости».
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