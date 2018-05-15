Электромобиль Tesla протаранил пожарную машину

В США произошла очередная авария с участием автомобиля компании Илона Маска.

Столкновение случилось в штате Юта. Владелица автомобиля заявила, что в момент инцидента работал автопилот, а сама она даже не смотрела на дорогу, поскольку читала сообщения в телефоне. В результате аварии женщина получила перелом лодыжки.

Расследованием происшествия одновременно занимаются и полиция города Саут-Джордан, и компания Tesla. Маск удивлен тем, что столь незначительный, по его мнению, случай получил резонанс в обществе, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на ТАСС.