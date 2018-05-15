Электромобиль Tesla протаранил пожарную машину
В США произошла очередная авария с участием автомобиля компании Илона Маска.
Столкновение случилось в штате Юта. Владелица автомобиля заявила, что в момент инцидента работал автопилот, а сама она даже не смотрела на дорогу, поскольку читала сообщения в телефоне. В результате аварии женщина получила перелом лодыжки.
Расследованием происшествия одновременно занимаются и полиция города Саут-Джордан, и компания Tesla. Маск удивлен тем, что столь незначительный, по его мнению, случай получил резонанс в обществе, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на ТАСС.
Следующая новость Пхеньян начал демонтаж главного ядерного полигона
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии