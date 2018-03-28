Электрик в ТЦ «Зимняя вишня» оказался поваром

Занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» электрик, не имеет профессионального образования, заявили в прокуратуре.

Выяснилось, что занимавший должность электрика Александр Никитин, имеет диплом по специальности повар-кондитер.

По версии следователей, из-за отсутствия необходимых знаний у электрика сигнализация ложно срабатывала постоянно.

В свою очередь сторона защиты заявила, что у них есть документы, подтверждающие наличие у Никитина профессиональных навыков.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, жертвами которого стали 84 человека, в том числе 41 ребенок.

В России 28 марта объявлен общенациональный траур, сообщает «Интерфакс».