Электрик в ТЦ «Зимняя вишня» оказался поваром
Занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» электрик, не имеет профессионального образования, заявили в прокуратуре.
Выяснилось, что занимавший должность электрика Александр Никитин, имеет диплом по специальности повар-кондитер.
По версии следователей, из-за отсутствия необходимых знаний у электрика сигнализация ложно срабатывала постоянно.
В свою очередь сторона защиты заявила, что у них есть документы, подтверждающие наличие у Никитина профессиональных навыков.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, жертвами которого стали 84 человека, в том числе 41 ребенок.
В России 28 марта объявлен общенациональный траур, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Москва начала стройку трассы МКАД – аэропорт «Остафьево»
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии