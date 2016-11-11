Электрички в Москве ходят с перебоями из-за непогоды

Плохие погодные условия стали причиной задержки движения поездов на Киевском и Белорусском направлении Московской железной дороги, сообщили в пресс-службе МЖД.

Как отмечается в материале, постоянное колебание температуры воздуха от положительных значений до отрицательных, сопровождающееся выпадением осадков, вызвало обледенение контактной сети. Об этом сообщают "Дни.ру".