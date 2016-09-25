Электричка столкнулась с автомобилем в Московской области
Один человек погиб, второй пострадал в результате столкновения электрички с автомобилем в Подмосковье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на РЖД. - Сегодня в 8:23 на перегоне Софрино - Красноармейск водитель легкового автомобиля совершил грубейшее нарушение Правил дорожного движения и попытался пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора на регулируемом переезде перед приближающимся поездом, - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, машинист электропоезда, следовавшего по маршруту Москва-Красноармейск, заметив на пути автомобиль, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы, но расстояние было недостаточным для полной остановки состава и столкновения избежать не удалось. "- В результате столкновения, по предварительной информации, водитель травмирован, а пассажир скончался, - отметил собеседник агентства.
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