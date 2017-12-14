Электрический угорь подсказал конструкцию гибкой батарейки

Группа химиков из США и Швейцарии под руководством Томаса Шредера из Мичиганского университета разработала биосовместимую гибкую батарею, аналогичную электрическому органу электрического угря.

Новую батарею можно будет использовать для моторизованных имплантатов и носимой электроники, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

По словам автора проекта Томаса Шредера, источники питания для устройств, имплантируемых внутрь живых организмов, должны быть гибкими, химически устойчивыми, нетоксичными и не вызывать реакций отторжения, поэтому ученые подсмотрели за рыбами, которые используют электрические органы для ориентирования в пространстве, обороны, охоты и общения.

В качестве аналога электрического органа угря или ската химики предложили использовать массив из частиц анион- и катионселективных мембран из гидрогеля, способных за счет избирательной пропускаемости ионов создавать градиент их концентрации.

Из нескольких тысяч таких элементов исследователи собирали цепочку, в которой можно создать напряжение в несколько десятков вольт.

Авторы надеются, что если на основе предложенных механизмов удастся создать стабильно работающее устройство, то уже в ближайшем будущем оно может стать элементом питания для моторизованных имплантатов, носимой электроники и других мобильных устройств.