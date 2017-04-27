На Эльбрусе ищут двух сорвавшихся альпинистов

Спасатели приступили к поискам двух альпинистов, которые сорвались при восхождении на Эльбрус.

Инцидент произошел на высоте около пяти тысяч метров. Восхождение совершала группа из четырех человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

На поиски альпинистов направлены четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Им на помощь готовиться выйти дополнительная группа.

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Места: Россия
События: происшествия
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