Эквадор намерен сдать Джулиана Ассанжа Британии

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о планах Эквадора выдать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа британским властям.

По ее словам, передача Ассанжа может состояться в ближайшее время. Уточняется, что президент Эквадора на следующей неделе совершит поездку в Великобританию, передает РИА Новости.

Ранее в МИД Эквадора заявляли, что политическое убежище для Ассанжа не может быть вечным. Он находится в посольстве страны в Лондоне с 2012 года.