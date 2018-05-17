Экс-замминистра культуры задержан за хищения в Эрмитаже
Экс-замминистра культуры Григорий Пирумов вновь задержан по делу о хищении 450 миллионов рублей при строительстве зданий Эрмитажа, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По ее словам, вместе с Пирумовым также задержан руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников.
По версии следствия, подозреваемые организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. Большая часть аванса была перечислена в подконтрольные им организации, сообщает «РИА Новости».
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