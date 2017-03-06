Экс-замглавы Внутренних войск МВД арестован за взятку

Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД Вячеслава Варчука, обвиняемого в получении взятки, сообщила пресс-секретарь суда Светлана Лукьянова.

По ее словам, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, однако подробностей не уточнила. Генерал-лейтенант Варчук с 2002 года курировал в ведомстве финансово-экономическую работу и возглавлял профильное управление главкомата, сообщает «РИА Новости».

По данным источников газеты «Коммерсант», Варчук обвиняется в получении взятки в размере 10 миллионов рубдей, за которые обещал посодействовать управлению связи внутренних войск в выделении дополнительных денежных средств в размере 250 миллионов рублей.