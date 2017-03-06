Экс-замглавы Внутренних войск МВД арестован за взятку
Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД Вячеслава Варчука, обвиняемого в получении взятки, сообщила пресс-секретарь суда Светлана Лукьянова.
По ее словам, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, однако подробностей не уточнила. Генерал-лейтенант Варчук с 2002 года курировал в ведомстве финансово-экономическую работу и возглавлял профильное управление главкомата, сообщает «РИА Новости».
По данным источников газеты «Коммерсант», Варчук обвиняется в получении взятки в размере 10 миллионов рубдей, за которые обещал посодействовать управлению связи внутренних войск в выделении дополнительных денежных средств в размере 250 миллионов рублей.
Следующая новость Уголь из ДНР и ЛНР начали поставлять в Россию
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии