Экс-военный рассказал о вмешательстве НЛО в ядерные испытания США

Бывший военнослужащий американских ВВС Дэвид Шиндель заявил о вмешательстве представителей внеземных цивилизаций в проводимые Штатами испытания ядерных ракет.

Один из таких инцидентов, по его словам, произошел в 1966 году в штате Северная Дакота. Военные готовились к запуску 10 ракет, когда внезапно появился НЛО. В результате все боеголовки оказались мгновенно дезактивированными.

Шиндель утверждает, что до происшествия ракеты прошли полную проверку. Он также отметил, что на дезактивацию боеголовок людям требовалось около часа.

Этот и другие секреты ядерных испытаний в США экс-военнослужащий описал в своей книге «Этого не было», сообщает НСН.