Экс-военный рассказал о вмешательстве НЛО в ядерные испытания США
Бывший военнослужащий американских ВВС Дэвид Шиндель заявил о вмешательстве представителей внеземных цивилизаций в проводимые Штатами испытания ядерных ракет.
Один из таких инцидентов, по его словам, произошел в 1966 году в штате Северная Дакота. Военные готовились к запуску 10 ракет, когда внезапно появился НЛО. В результате все боеголовки оказались мгновенно дезактивированными.
Шиндель утверждает, что до происшествия ракеты прошли полную проверку. Он также отметил, что на дезактивацию боеголовок людям требовалось около часа.
Этот и другие секреты ядерных испытаний в США экс-военнослужащий описал в своей книге «Этого не было», сообщает НСН.
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