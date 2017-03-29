Экстренно госпитализированный Николай Носков пришел в сознание
Жизни певца Николая Носкова, экстренно госпитализированного 28 марта, ничто не угрожает, бывший солист группы «Парк Горького» пришел сознание и отключен от аппарата искусственного дыхания.
По словам медиков, 61-летнему Носкову предстоит пройти длительную реабилитацию после перенесенного микроинсульта, - сообщает «Лайф».
Ранее пресс-секретарь артиста Юлия Сажина заявила, что Носкову предстоит операция по удалению тромба в области шеи, однако точные сроки оперативного вмешательства не назвала, сославшись на то, что врачи должны подготовить пациента к хирургическому вмешательству.
Она также пообещала дважды в день информировать поклонников певца о состоянии его здоровья на официальном сайте и в социальных сетях.
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