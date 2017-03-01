Экстремисты совершили стразу три теракта в столице Афганистана

В разных районах столицы Афганистана Кабуле участники террористической группировки организовали в среду одновременные атаки на артиллерийское училище, здание спецслужб и полицейский участок.

В результате терактов погибли не меньше 15 человек, ранены более трех десятков человек, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал Al Jazeera (Катар).

По данным Министерства здравоохранения Афганистана, в результате терактов в Кабуле ранения получили более 30 человек.

Ответственность за серию терактов на себя взяли боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в РФ).