Экстремально высокие температуры ожидаются в 2017 году

Синоптики прогнозируют экстремально высокие температуры и несколько рекордов в 2017 году.

По словам директора Всемирной программы исследований климата Дэвида Карлсона, с начала года было зафиксировано почти 12 тысяч тепловых рекордов, и только на территории США. В Австралии и Северной Африке напротив наблюдались аномальные холода.

Причиной столь резких изменений климата, по данным Всемирной метеорологической организации, стала деятельность человека, сообщает «Национальная служба новостей».