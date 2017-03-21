Экстремально высокие температуры ожидаются в 2017 году
Синоптики прогнозируют экстремально высокие температуры и несколько рекордов в 2017 году.
По словам директора Всемирной программы исследований климата Дэвида Карлсона, с начала года было зафиксировано почти 12 тысяч тепловых рекордов, и только на территории США. В Австралии и Северной Африке напротив наблюдались аномальные холода.
Причиной столь резких изменений климата, по данным Всемирной метеорологической организации, стала деятельность человека, сообщает «Национальная служба новостей».
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