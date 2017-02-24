Экстрасенсы назвали дату начала «заката» Петра Порошенко

Известный специалист в области экстрасенсорики Анатолий Кашпировский определил период, когда политика действующей власти в Киеве приведет администрацию Порошенко к ошибке, которая в итоге положит конец его правлению на Украине.

По словам Кашпировского, у Порошенко появится шанс начать мирные переговоры с ДНР и ЛНР уже в 2017 году, но он этот шанс не использует. «Это станет его роковой ошибкой, которая будет отправной точкой к завершению его правления Украиной», — цитирует Кашпировского сайт «Рен-ТВ» со ссылкой на портал «Блокнот».

Война в Донбассе закончится при следующем лидере Украины, который пойдет на переговоры с ЛНР и ДНР, прогнозирует Кашпировский. При этом, по его мнению, пока сложно сказать, останутся ли самопровозглашенные республики в составе Украины.