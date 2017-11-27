Экс-супруга предложила Армену Джигарханяну пожить у нее

Виталина Цымбалюк-Романовская предложила своему бывшему супругу - актеру и режиссеру Армену Джигарханяну, обвинившему ее в краже, пожить у нее.

По словам представителя Цымбалюк-Романовской Элины Мазур, расторжение брака стало для ее доверительницы облегчением.

«К сожалению, Армен Борисович показал себя – не знаю, сам ли он или его товарищи – с самой отвратительной стороны, поэтому расставание уже стало легким», - сказала Мазур, отметив, что супругам нечего было делить, так как совместного имущества и детей у пары не было.

Кроме того, по ее словам, теперь Джигарханяну негде жить, но Виталина проявила широту души и предложила временно жить у нее.

В октябре текущего года Джигарханян обвинил свою 36-летнюю супругу в краже и афере с тремя квартирами, якобы принадлежавшими ему. Сама Цимбалюк-Романовская все обвинения в свой адрес отвергла, заявив, что квартиры она купила до вступления в брак на деньги отца, а также кредитные средства, сообщает «Национальная служба новостей».