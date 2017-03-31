Экс-советник Трампа готов рассказать о связях с Россией в обмен на иммунитет

Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн готов рассказать ФБР и конгрессу о вмешательстве России в ход президентских выборов в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

По словам экс-чиновника, он готов содействовать ходу расследования по делу о связях команды Трампа с представителями России.

Адвокат Флинна Роберт Келнер заявил, что его клиент «может немало рассказать».

13 февраля Флинн ушел в отставку после сообщений СМИ о его контактах с российским послом в США Сергеем Кисляком, которые он скрыл от Белого дома.

Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о вмешательстве в избирательный процесс в США.

На прошедших в Соединенных штатах президентских выборах победил республиканец Дональд Трамп. Его соперницей от партии демократов была экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, сообщает Ura.ru.

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Места: США
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