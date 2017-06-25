Экс-советник Ельцина и Горбачева не увидел застоя в команде Путина

Бывший советник президента России, руководитель службы протокола главы СССР Михаила Горбачева и российского президента Бориса Ельцина Владимир Шевченко опроверг высказывание, что в новой команде Владимира Путина наблюдается застой.

Он пояснил, что во многих странах президенты меняются чаще, чем в России, однако сами страны вряд ли от этого выигрывают.

Как пишет РИА Новости, Шевченко убежден в том, что России подходит президентская форма правления. Он подчеркнул: «О Горбачёве говорить трудно, так как с ним я отработал менее года. Но отмечу, что у первого президента команда менялась очень часто... И если брать российский период, очевидно, что власть идет только вперед».

Владимир Путин занимает пост президента третий срок. В 2008 году были приняты поправки в Конституцию, которые увеличили срок правления главы государства до 6 лет. Ближайшие выборы президента состоятся в 2018 году.

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