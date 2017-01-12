Экс-сотрудники ВЭБа просят Медведева о помощи

Экс-сотрудники ВЭБа пожаловались премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на нарушения трудового законодательства и невыплату вознаграждений.

Как уточняется в материале, 50 сотрудников ВЭБа пожаловались на многократные нарушения трудового законодательства и кодекса корпоративной этики со стороны нового председателя ВЭБа Сергея Горькова.

- Под предлогом экономической целесообразности происходят массовые сокращения, - пожаловались сотрудники организации, отметив, что на освободившиеся места набираются бывшие сотрудники из региональных и территориальных отделений Сбербанка и экс-сотрудники компании ЮКОС.

Кроме того, сотрудники пожаловались на то, что работодатель принуждает их к увольнению по соглашению сторон при «беспрецедентном психологическом давлении».

В пресс-службе ВЭБа сообщили, что считают свою кадровую политику соответствующей закону. Об этом сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на газету «Коммерсант».

Новости по теме
Теги:
Персоны: Медведев
Следующая новость Прощальный твит Обамы стал самым популярным за время его президентства

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО