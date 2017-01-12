Экс-сотрудники ВЭБа просят Медведева о помощи

Экс-сотрудники ВЭБа пожаловались премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на нарушения трудового законодательства и невыплату вознаграждений.

Как уточняется в материале, 50 сотрудников ВЭБа пожаловались на многократные нарушения трудового законодательства и кодекса корпоративной этики со стороны нового председателя ВЭБа Сергея Горькова.

- Под предлогом экономической целесообразности происходят массовые сокращения, - пожаловались сотрудники организации, отметив, что на освободившиеся места набираются бывшие сотрудники из региональных и территориальных отделений Сбербанка и экс-сотрудники компании ЮКОС.

Кроме того, сотрудники пожаловались на то, что работодатель принуждает их к увольнению по соглашению сторон при «беспрецедентном психологическом давлении».

В пресс-службе ВЭБа сообщили, что считают свою кадровую политику соответствующей закону. Об этом сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на газету «Коммерсант».