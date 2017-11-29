Экс-сотрудники «Роснефти» арестованы за мошенничество

Экс-сотрудники компании «Роснефть» арестованы по подозрению в мошенничестве на 300 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники полиции при содействии службы безопасности «Роснефти» разоблачили крупную мошенническую схему с финансовыми средствами дочернего общества компании.

Следователи установили, что злоумышленники изготовили подложные документы, в соответствии с которыми у дочерней компании образовалась фиктивная кредиторская задолженность в размере 3,2 миллиарда рублей.

На основании этих документов на расчетный счет подставной фирмы было перечислено более 300 миллионов рублей. Полученные незаконным путем средства в дальнейшем были обналичены и похищены.

Подозреваемым предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает «Интерфакс».