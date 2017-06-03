Экс-сотрудник АНБ заявил о массовой слежке на Олимпиаде-2002

Экс-сотрудник АНБ Америки Томас Дрейк рассказал, что Агентство национальной безопасности и ФБР организовали слежку за всеми электронными устройствами на Олимпийских играх в 2002 году.

Дрейк заявил: «Руководство АНБ и ФБР рассматривали операцию в рамках Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в качестве прекрасной возможности для объединения усилий двух агентств для испытания и доработки массовой слежки на новом уровне».

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Associated Press, Дрейк лично видел документы, которые подтверждают проведение этой операции.

Ранее экс-сотрудник АНБ был приговорен к условному сроку за разглашение конфиденциальной информации.

Новый глава оперативного отдела АНБ Уэйн Мерфи утверждал, что спецслужбы на Олимпиаде-2002 следили исключительно за коммуникацией между иностранными гражданами и один из объектов внимания АНБ и ФБР был связан с иностранными террористическими организациями.