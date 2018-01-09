Экс-сотрудник Google обвинил компанию в дискриминации
Джеймс Деймор, который некоторое время назад был уволен из Google, подал иск против корпорации, обвинив ее в дискриминации.
По его мнению, он лишился работы из-за своих консервативных взглядов и поддержки президента США Дональда Трампа. Мужчина считает свое увольнение необоснованным и требует компенсации.
В руководстве компании завили, что причиной увольнения стало некорректное высказывание Деймора – ранее он распространил среди сотрудников записку, в которой утверждал, что мужчину и женщины в силу биологических причин имеют разные способности, передает «ФедералПресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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