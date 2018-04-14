Экс-солист Deep Purple угодил в минскую больницу с инфарктом
Бывший вокалист Deep Purple Джо Линн Тернер доставлен в больницу Минска с инфарктом миокарда.
Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе минздрава.
«Джо Линн Тернер сегодня ночью доставлен в больницу скорой медицинской помощи с инфарктом. Его состояние оценивается как стабильное», - рассказал представитель пресс-службы.
Уточняется, что 66-летний музыкант находился в Минске вместе с женой Майей Козыревой.
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