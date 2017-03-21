Экс-президента Южной Кореи допрашивали 14 часов
Бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе допрашивали в течение 14 часов. Все обвинения в свой адрес она отвергла.
Экс-лидера страны подозревают в причастности к ряду коррупционных дел, в которых замешана ее ближайшая подруга Цой Сунь Суль. Пак Кын Хе заявила, что «не была ни к чему причастна и ни о чем не знала», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.
В декабре Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент главы государства. В результате Пак Кын Хе утратила юридический иммунитет, что дало право прокуратуре вызвать ее на допрос.
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