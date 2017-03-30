Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе арестована

Суд Сеула выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу.

Скандал разгорелся в октябре 2016 года, когда выяснилось, что президент страны сообщала конфиденциальную информацию государственной важности своей подруге Цой Сун Силь, которая позже была задержана по обвинению в вымогательстве.

В прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала личную выгоду.

Президент страны Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом, который впервые в истории Южной Кореи утвердил импичмент президенту от 9 декабря, сообщает «РИА Новости».