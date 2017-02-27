Экс-президент Украины Янукович ушел от жены к сестре кухарки

Бывшая жена отстраненного от власти украинского лидера Виктора Януковича сейчас ведет домашнее хозяйство в Крыму, а сам он, получив от нее развод, живет в Ростове-на-Дону с сестрой своей бывшей кухарки.

Во время интервью немецкому журналу Spiegel, которое состоялось накануне в Москве, Виктор Янукович рассказал, что оформил развод со своей женой Людмилой после 45 лет брака, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на германское издание.

Как отмечает «Лента.ру» со ссылкой на информацию портала Вести.Ru, Людмила Янукович в настоящее время проживает в Крыму, где занимается домашним хозяйством.

У Виктора Януковича и его бывшей жены Людмилы за 45 лет супружеской жизни родились двое сыновей, Александр и Виктор, который трагически погиб на Байкале в марте 2015 года.

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