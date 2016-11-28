Экс-президент Украины Янукович назвал стрельбу на Майдане спланированной акцией

События на майдане Незалежности в центре Киева в феврале 2014 года были спланированы и являлись частью операции по свержению законной украинской власти. Такое заявление сделал бывший президент Украины Виктор Янукович, отвечая на вопросы Святошинского районного суда Киева в режиме видеосвязи из Ростова-на-Дону.

- Жесткая расправа - псевдооперация для изменения власти. Наблюдатели расположились в 20 зданиях майдана, доказательства, что митингующие были убиты из этих зданий, подтверждают показания участников майдана и видео, - цитирует Януковича ТАСС.

Ранее на пресс-конференции в Ростове-на-Дону бывший глава государства признался, что у него не хватило духа ввести войска в Киев для подавления митингов на Майдане, поскольку это могло привести к полномасштабной гражданской войне.

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