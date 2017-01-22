Экс-президент Гамбии покинул страну

Экс-президент Гамбии Яйя Джамме покинул страну, улетев в неизвестном направлении вместе с лидером Гвинеи Альфом Конде, который помогал согласовать вопросы передачи власти в Гамбии.

Ранее государственный министр Гвинеи Кириди Бангура сообщил, что Джамме намерен направиться в гвинейскую столицу Конакри, где далее вместе с местными властями примет решение о месте своего дальнейшего пребывания.

По данным некоторых СМИ, Джамме направится в Экваториальную Гвинею. Новый президент Гвинеи Адам Барроу 19 января вступил в должность в посольстве Гамбии, расположенном в столице Сенегала Дакаре, сообщает «РИА Новости».