Экс-президент Гамбии покинул страну
Экс-президент Гамбии Яйя Джамме покинул страну, улетев в неизвестном направлении вместе с лидером Гвинеи Альфом Конде, который помогал согласовать вопросы передачи власти в Гамбии.
Ранее государственный министр Гвинеи Кириди Бангура сообщил, что Джамме намерен направиться в гвинейскую столицу Конакри, где далее вместе с местными властями примет решение о месте своего дальнейшего пребывания.
По данным некоторых СМИ, Джамме направится в Экваториальную Гвинею. Новый президент Гвинеи Адам Барроу 19 января вступил в должность в посольстве Гамбии, расположенном в столице Сенегала Дакаре, сообщает «РИА Новости».
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