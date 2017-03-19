Экс-президент Болгарии заявил о вмешательстве России во внутренние дела страны

Бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев обвинил Россию в финансировании политических партий и вмешательстве в дела Болгарии.

В интервью телеканалу BTV Плевнелиев заявил: «Есть достаточные основания считать, что болгарские партии финансируются Турцией, но есть много и таких (партий), которые финансируются Россией». Он обвинил РФ в попытке «дестабилизировать и разделить Европейский союз».

Плевнелиев также прокомментировал инициативу президента пригласить на празднование 140-летней годовщины Освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов российского лидера Владимира Путина. Бывший глава Болгарии заявил: «Каждое посещение российского президента проблематично и Болгария должна оценить его плюсы и минусы, внимательно подумать как и на каких условиях его приглашать». Он также призвал действующего президента Болгарии изменить свою позицию в отношении антироссийских санкций и воссоединения Крыма с Россией.

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