Экс-премьер Украины Яценюк вызвал у британцев хохот выводами о Путине

В студии программы HARDtalk британского телеканала ВВС ведущий публично высмеял бывшего главу кабмина Украины Аресения Яценюка, который высказался в том смысле, что политика президента РФ Владимира Путина ни имеет никакого значения для Украины.

В ходе диалога с телеведущим Стивеном Сакуром украинский политик задал риторический вопрос, «кто такой Владимир Путин в контексте НАТО и украинской независимости?», цитирует сайт RT.

По словам Яценюка, украинская армия сильна, украинскому народу удаётся выживать, страна (Украина – ред.) и нация все еще существуют. «И меня не волнует, чего хочет президент Путин», —заявил украинец.

Эти слова откровенно рассмешили ведущего программы. «Вас может не волновать, чего хочет президент Путин, но правда в том, что человек, у которого есть чёткая стратегия <...> и в руках которого прямо сейчас находятся карты, — это Владимир Путин», — отметил Стивен Сакур, подчеркнув, что стратегия Запада не такая ясная и твёрдая, как стратегия Москвы.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Участнику теракта на Дубровке предъявили иски на 100 млн рублей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО