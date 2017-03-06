Экс-премьер Украины Яценюк вызвал у британцев хохот выводами о Путине

В студии программы HARDtalk британского телеканала ВВС ведущий публично высмеял бывшего главу кабмина Украины Аресения Яценюка, который высказался в том смысле, что политика президента РФ Владимира Путина ни имеет никакого значения для Украины.

В ходе диалога с телеведущим Стивеном Сакуром украинский политик задал риторический вопрос, «кто такой Владимир Путин в контексте НАТО и украинской независимости?», цитирует сайт RT.

По словам Яценюка, украинская армия сильна, украинскому народу удаётся выживать, страна (Украина – ред.) и нация все еще существуют. «И меня не волнует, чего хочет президент Путин», —заявил украинец.

Эти слова откровенно рассмешили ведущего программы. «Вас может не волновать, чего хочет президент Путин, но правда в том, что человек, у которого есть чёткая стратегия <...> и в руках которого прямо сейчас находятся карты, — это Владимир Путин», — отметил Стивен Сакур, подчеркнув, что стратегия Запада не такая ясная и твёрдая, как стратегия Москвы.