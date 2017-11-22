Экс-премьер Украины выказался за создание временного правительства
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что для нормализации ситуации в стране необходимо установить переходный период о создать временное правительство.
По его мнению, этим вопросом следует заняться гарантам минских договоренностей. «Нужно силой создавать техническое правительство, которое занялось бы наведением элементарного порядка», - цитирует Азарова РИА «Новости». При этом экс-премьер добавил, что сформировать правительство нормальным демократическим путем на Украине сегодня невозможно.
По словам Азарова, отсутствие профессионалов в нынешнем правительстве страны привело к значительному ухудшению социально-экономических условий по сравнению с 2010-2014 годами.
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