Экс-премьер Украины выказался за создание временного правительства

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что для нормализации ситуации в стране необходимо установить переходный период о создать временное правительство.

По его мнению, этим вопросом следует заняться гарантам минских договоренностей. «Нужно силой создавать техническое правительство, которое занялось бы наведением элементарного порядка», - цитирует Азарова РИА «Новости». При этом экс-премьер добавил, что сформировать правительство нормальным демократическим путем на Украине сегодня невозможно.

По словам Азарова, отсутствие профессионалов в нынешнем правительстве страны привело к значительному ухудшению социально-экономических условий по сравнению с 2010-2014 годами.