Экс-премьер Украины надеется на скорый крах Петра Порошенко

Экс-премьер Украины Николай Азаров прогнозирует скорый крах режима действующего президента страны Петра Порошенко, который позволит изгнанным политикам вернуться на родину.

«Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены», – заявил экс-чиновник в интервью «Известиям», отметив, что законно провести импичмент и лишить Порошенко президентского кресла невозможно.

По мнению Азарова, худшего президента в истории Украины не было. Он также считает, что Порошенко «наработал» минимум десять уголовных статей.

Николай Азаров занимал должность премьер-министра Украины с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года. После событий в феврале 2014 года был вынужден покинуть Украину, сообщает «Федерал пресс».