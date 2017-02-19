Экс-премьер Италии покинет пост секретаря правящей партии
Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци покинул пост руководителя Демократической партии (ДП). Об этом стало известно на Национальной ассамблее организации, которая прошла в Риме.
Ренци покинет пост под влиянием партийной оппозиции, которая угрожала расколом организации в связи с разногласиями по вопросу проведения съезда ДП и, следовательно, необходимости проведения досрочных выборов до конца полномочий действующих властей.
«РИА Новости» цитирует политика: «Слово «раскол» делает мне больно, но шантаж еще хуже. Недопустимо, чтобы работа партии прекращалась из-за диктатуры меньшинства».
Уходя, Ренци пообещал выдвинуть свою кандидатуру на пост секретаря ДП.
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