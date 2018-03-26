Экс-посол ЕС: у Украины нет шансов вернуть Крым

Экс-посол ЕС в России Майкл Эмерсон заявил, что у Украины нет шансов «вернуть» Крым.

По его мнению, Европейский союз и США в большей степени озабочены положением дел в Донбассе, в то время как ситуация с полуостровом выглядит «иначе».

«К сожалению, Крыма больше нет, точка», — отметил Эмерсон, подчеркнув, что у Киева есть только один способ вернуть Крым – «большая война».

Вместе с тем, по мнению экс-посла, войны уже точно не предвидится.

В то же время он отметил, что санкции против России сохранятся и «возможно, будут всегда».

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, в ходе которого 96,77 процента жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России, сообщает «РИА Новости».