Экс-посол ЕС: у Украины нет шансов вернуть Крым
Экс-посол ЕС в России Майкл Эмерсон заявил, что у Украины нет шансов «вернуть» Крым.
По его мнению, Европейский союз и США в большей степени озабочены положением дел в Донбассе, в то время как ситуация с полуостровом выглядит «иначе».
«К сожалению, Крыма больше нет, точка», — отметил Эмерсон, подчеркнув, что у Киева есть только один способ вернуть Крым – «большая война».
Вместе с тем, по мнению экс-посла, войны уже точно не предвидится.
В то же время он отметил, что санкции против России сохранятся и «возможно, будут всегда».
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, в ходе которого 96,77 процента жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России, сообщает «РИА Новости».
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