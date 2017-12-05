Экс-посол США в РФ получил от российского коллеги водку в подарок

Бывшему послу США в России Майклу Макфолу преподнесли в подарок бутылку водки.

Фото презента он разместил на своей странице в Facebook, пояснив, что подарок получен от посла России в США Анатолия Антонова. Своего коллегу американский дипломат поблагодарил по-русски. На снимке запечатлена бутылка водки Beluga, помещенная в деревянный футляр с логотипом посольства РФ США.

Макфол занимал пост посла США в РФ с 2012 по 2014 годы. После он был внесен в санкционный список России. В МИД РФ заявили, что он умышленно нанес ущерб российско-американским отношениям, напоминает Ura.ru.