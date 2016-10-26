Эксперты РФ заявили о нехватке финансирования на борьбу с ВИЧ

Российские эксперты отмечают, что на реализацию государственной стратегии противодействия ВИЧ необходимо около 100 миллиардов рублей. В 2017 году на эти цели в госбюджете заложено только 18 миллиардов рублей.

Последствиями низкого финансирования может стать всплеск заболеваемости и, как следствие, демографическая яма, сообщает издание "Известия". При существующих нормативах в ближайшие пять лет число заболевших может увеличиться в пять раз.

– Совершенно очевидно, что охват лечения недостаточный и не соответствует рекомендациям ВОЗ лечить всех и сразу после выявления вируса, – рассказал глава Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. По его словам, в России сейчас лечат только четверть нуждающихся, речь идет о людях, у которых наблюдается критическое снижение иммунитета.