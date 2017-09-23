Эксперты занялись изучением сейсмической активности в КНДР
Эксперты изучают сейсмическую активность в Северной Корее, где зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0.
Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо сообщил: «Аналитики изучают необычную сейсмическую активность небольшой магнитуды в КНДР 23 сентября в 8.30 по времени UTC. Подробности последуют».
Он подчеркнул, что подземные толчки произошли в 50 километрах от места проведения КНДР ядерных испытаний, пишет «РИА Новости».
Ранее Южная Корея зафиксировала землетрясение в районе Кильчу в Северной Корее, недалеко от ядерного полигона.
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