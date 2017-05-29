Эксперты вычислили регион происхождения вируса WannaCry

Эксперты в области кибербезопасности считают, что создателями вируса WannaCry являются хакеры из Южного Китая, Гонконга, Сингапура или Тайваня.

К такому выводу специалисты пришли после проведения лингвистической экспертизы кода вредоносной программы. По их мнению, код изначально был написан на китайском языке, носителями его южного диалекта, а затем переведен на английский, сообщает URA.RU со ссылкой на СМИ.

Ранее в создании вируса подозревались северокорейские программисты. Кроме того, предполагается, что в основе вредоносной программы лежит разработка американских спецслужб.

От атаки WannaCry пострадали свыше 200 тысяч пользователей в 150 странах мира. В их числе многие крупные компании. Ущерб, нанесенный вирусом, превысил миллиард долларов.