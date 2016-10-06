Эксперты видят плюсы и минусы в новой системе фиксации нарушений ПДД

Идея к 2020 году оборудовать российские автомобили своеобразными «черными ящиками», которые будут передавать параметры движения машин через систему ГЛОНАСС и сообщать в ГИБДД о нарушении правил дорожного движения, имеет как плюсы, так и минусы, - считают эксперты.

- С определением физических параметров перемещения автомобиля сложностей точно не возникнет. Определение координат на местности и передача их в какой-нибудь центр обработки данных, я думаю, тоже затруднений не вызовет, поскольку у нас уже налажена работа системы ЭРА-ГЛОНАСС – правда, пока только в части привязки к скоростным ограничениям и к зонам с ограничениями движения. Но это все решаемо, поэтому технических препятствий к внедрению таких «черных ящиков» я не вижу. Другое дело, что здесь возникает моральный аспект: мало кому из автомобилистов будет приятно постоянно находиться под тотальным наблюдением. Кроме того, остается вопрос о защите персональных данных. Где-то на отдаленном сервере будет храниться информация, связанная с тем, как человек перемещается, куда ездит, где находится и так далее. Насколько эта информация будет защищена? – цитирует ФБА «Экономика сегодня» автоэксперта Юрия Урюкова.

Ранее сообщалось, что в правительстве РФ рассматривается возможность оборудования каждого автомобиля «черным ящиком» и намерено таким способом повысить уровень соблюдения водителями правил дорожного движения.