Эксперты видят плюсы и минусы в новой системе фиксации нарушений ПДД

Идея к 2020 году оборудовать российские автомобили своеобразными «черными ящиками», которые будут передавать параметры движения машин через систему ГЛОНАСС и сообщать в ГИБДД о нарушении правил дорожного движения, имеет как плюсы, так и минусы, - считают эксперты.

- С определением физических параметров перемещения автомобиля сложностей точно не возникнет. Определение координат на местности и передача их в какой-нибудь центр обработки данных, я думаю, тоже затруднений не вызовет, поскольку у нас уже налажена работа системы ЭРА-ГЛОНАСС – правда, пока только в части привязки к скоростным ограничениям и к зонам с ограничениями движения. Но это все решаемо, поэтому технических препятствий к внедрению таких «черных ящиков» я не вижу. Другое дело, что здесь возникает моральный аспект: мало кому из автомобилистов будет приятно постоянно находиться под тотальным наблюдением. Кроме того, остается вопрос о защите персональных данных. Где-то на отдаленном сервере будет храниться информация, связанная с тем, как человек перемещается, куда ездит, где находится и так далее. Насколько эта информация будет защищена? – цитирует ФБА «Экономика сегодня» автоэксперта Юрия Урюкова.

Ранее сообщалось, что в правительстве РФ рассматривается возможность оборудования каждого автомобиля «черным ящиком» и намерено таким способом повысить уровень соблюдения водителями правил дорожного движения.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Пан Ги Мун приветствовал своего преемника Антониу Гутерриша на посту генсека ООН

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО