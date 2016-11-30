Эксперты МВФ увидели признаки оздоровления экономики РФ
Экономика РФ показывает признаки начинающегося оздоровления, пережив снижение цен на нефть и давление санкций, считает руководитель миссии МВФ Эрнесто Рамирес Раго.
По итогам визита в Москву, который состоялся с 14-18 ноября, эксперт пришел к выводу, что в следующем году рост ВВП РФ составит 1,1 процента, при том, что по итогам 2016 года эксперты ожидают снижения экономической активности на 0,6 процента.
Оптимистичные прогнозы на 2017 год эксперты МВФ связывают с ростом цен на нефть. Кроме того, в опубликованном докладе МВФ отмечено и ожидаемое к концу года снижение уровня инфляции до 5,6 процента, сообщает «Экономика сегодня».
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